Пьяный покупатель битой избил продавца магазина в Москве

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Мужчина в магазине на северо-западе Москвы избил ночью продавца и, угрожая ножом, требовал, отдать ему алкоголь. Женщину госпитализировали с переломом, злоумышленника задержали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Полицейские задержали безработного мужчину, который в магазине по улице Героев Панфиловцев, дом 22, корпус 1, строение 2, угрожал ножом продавцу, избил ее, требуя передать ему алкогольную продукцию. В результате женщина доставлена в медицинское учреждение с закрытым переломом левой руки", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, инцидент произошел ночью 8 апреля. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что напавший мужчина был пьян. Он с ножом требовал от продавца отдать ему пиво, а когда женщина попыталась защититься битой, выхватил ее и применил против пострадавшей.