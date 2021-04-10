В Дагестане задержали 10 сотрудников Ространснадзора по подозрению в получении взяток

МАХАЧКАЛА, 10 апреля. /ТАСС/. В Дагестане 10 сотрудников территориального отдела государственного автодорожного надзора по региону задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, из них 5 человек арестовали. Об этом в субботу сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по СКФО.

"В настоящее время задержаны 10 лиц. По ходатайству следствия пятеро фигурантов арестованы судом. В отношении остальных пяти лиц решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия, организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, инспекторы Ространснадзора с апреля по ноябрь 2020 года в помещении стационарного поста весового контроля и на прилегающей территории, расположенной на федеральной автомобильной дороге Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, получали взятки за проезд без весового контроля от водителей, которые осуществляли грузовые перевозки. Общая сумма взяток составила более 1,2 млн рублей.

По местам жительства всех фигурантов дела провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли денежные средства в особо крупном размере.