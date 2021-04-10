В Архангельске потушили пожар в ресторане

ТАСС, 10 апреля. Пожар в ресторане "Девичья башня" в Архангельске потушили. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

"Пожар ликвидирован в 12:34 мск", - сказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в спасательные службы в субботу в 03:41. На момент прибытия к месту первых пожарных расчетов огнем было охвачено 100 кв. м пристройки и кровли здания ресторана. Существовала серьезная угроза распространения пожара на примыкающий к горящему зданию торговый центр. В 07:02 пожар локализовали на площади 700 кв. м, угрозу торговому центру сняли.

Более 8 часов огонь тушили семь пожарно-спасательных подразделений: 52 человека личного состава и 15 единиц основной и специальной пожарной техники. Как отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Архангельской области, руководитель тушения пожара Павел Захаров, распространению огня значительно способствовал сильный ветер - порывы достигали 14 м/с. Сыграло свою роль и позднее сообщение о произошедшем - пожарных вызвали, когда огонь уже вышел на кровлю и охватил порядка 100 кв.м.

Площадь пожара составила порядка 700 кв.м: значительно повреждено двухэтажное здание, в котором располагался ресторан "Девичья башня" и магазин, огнем уничтожена пристройка. Окончательный ущерб и причины произошедшего предстоит установить, уточнил Захаров.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в момент возникновения пожара в помещении ресторана находились люди. "Четверых человек из горящего ресторана вывели сотрудники МЧС, часть людей покинула его самостоятельно", - сказали в пресс-службе главка. Сколько всего людей было в заведении, посетители это были или персонал, в пресс-службе не уточнили. В связи с пандемией коронавируса заведения общепита в регионе могут принимать гостей до 01:00 часов. Прокуратура области проводит проверку по факту происшествия.