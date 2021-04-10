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В Ленобласти возбудили дело после уничтожения памятной доски участнику войны в Чечне

Полиция задержала злоумышленника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после уничтожения памятной доски участнику чеченской войны Вадиму Чугунову в деревне Оржицы Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в областной прокуратуре.

Как пояснили в надзорном ведомстве, установлено, что мужчина топором уничтожил памятную доску, установленную в честь кавалера ордена Мужества Вадима Чугунова. "Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту вандальных действий в сквере им. Чугунова В. В. в деревне Оржицы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм"). Сотрудники полиции в квартире одного из домов в деревне Оржицы за совершение преступления задержали неработающего мужчину 1987 года рождения. С него взяли обязательство о явке.

В прокуратуре добавили, что в связи с повышенным общественным резонансом уголовное дело передали для расследования в органы Следственного комитета.

Вадим Чугунов родился в 1979 году в Ленинграде. Он был участником антитеррористических операций в период второй чеченской войны. В 2000 году Чугунов погиб в бою при исполнении служебных обязанностей. В поселке Оржицы Чугуеву был установлен бюст, в его честь назвали сквер, а на здании Оржицкой средней школы установили мемориальную доску.

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