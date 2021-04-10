В Поволжье зафиксировали новые случаи подтопления участков из-за паводка

ТАСС, 10 апреля. Подтопления участков в садовых товариществах и на придомовых территориях из-за паводка зарегистрировали в нескольких регионах Приволжского федерального округа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службах ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о подтоплении 265 из 450 садовых участков на территории СНТ им. Гагарина в Сарове Нижегородской области. Уровень воды [составляет] 60 см", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, эвакуация жителей не потребовалась, так как на территории СНТ нет людей.

В Башкирии с начала сезона таяния снега поступило 877 сообщений о подтоплениях придомовых территорий и дворов в семи муниципалитетах. Из-за подъема уровня воды в реке Уршак размыло дорогу, которая ведет в три садовых некоммерческих товарищества, где проживают около 300 человек. "Необходимый запас лекарственных средств и продовольствия имеется. Организована транспортировка населения через аварийный участок дороги", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В шести районах Татарстана, по данным на 10 апреля, остаются подтопленными четыре придомовые территории, пять низководных мостов и грунтовая дорога. Движение по мостам и участку дороги ограничено, выставлены ограждения. При этом на 34 придомовых территориях в Лаишевском и Верхнеуслонском районах, а также в поселке Аки в Казани, вода спала. Чтобы понизить уровень воды на реке Сулица в Верхнеуслонском районе пришлось проводить взрывные работы.

В пятницу и субботу взрывы льда прошли также на реке Буруктал в Оренбургской области. Их произвели на безопасном расстоянии от ближайшего населенного пункта - поселка Целинный. По данным на 10 апреля, в регионе подтоплено 11 низководных мостов на территории восьми районов, еще один понтонный мост демонтирован.

В Саратовской области, по данным ГУ МЧС региона, произошло подтопление низководного моста в Ивантеевском районе через реку Большой Иргиз. "Угрозы подтопления населенного пункта нет. Имеется объездной путь, длина 110 км", - сообщили в пресс-службе.