Обвал грунта на площади около 300 кв. м произошел у жилых домов в Калуге

ТАСС, 10 апреля. Обвал грунта при проведении строительных работ произошел на улице Парижской Коммуны в Калуге. Угрозы жилым домам нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"При строительстве произошел обвал грунта на площади около 300 кв. м, угрозы строениям нет, погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС глава городской управы Калуги Дмитрий Денисов, собственник одного из частных домов некоторое время назад завез землю для расширения приусадебного участка, в результате произошло сползание грунта. "Дальнейшее обрушение маловероятно", - добавил он.