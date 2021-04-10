Жителя Воронежской области задержали за систематическое избиение жены и троих детей

ТАСС, 10 апреля. Следователи задержали жителя Подгоренского района Воронежской области, который на протяжении года систематически избивал жену и троих несовершеннолетних детей. Возбуждено уголовное дело, сообщила в субботу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Подгоренского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, совершенное в отношении двух и более лиц, в том числе заведомо несовершеннолетних")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина с апреля 2019 по ноябрь 2020 года систематически избивал свою 37-летнюю жену, двух сыновей семи и 17 лет и трехлетнюю дочь. Не выдержав происходящего, женщина с детьми уехала в кризисный центр "Дом надежды" и расторгла брак. Опасаясь мести бывшего супруга, она сообщила в правоохранительные органы о происходившем лишь в марте 2021 года. "Мужчина задержан по подозрению в совершении указанного преступления. В ближайшее время следователем СК в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в пресс-службе.