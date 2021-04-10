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Погибшая в ДТП в Турции россиянка жила в Хакасии

Власти республики пообещали оказать родственникам погибшей всю необходимую помощь

ТАСС, 10 апреля. Погибшая в ДТП в Турции гражданка России жила в Хакасии. Власти республики окажут родственникам погибшей всю необходимую помощь, сообщил глава региона Валентин Коновалов на своей странице "ВКонтакте".

"В автобусе, который перевернулся в Турции, погибла жительница Хакасии. Республика окажет родственникам погибшей всю необходимую поддержку. От имени всех жителей Хакасии и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с трагедией в Турции", - написал Коновалов.

Ранее сообщалось, что по информации генконсульства РФ в Анталье, утром в субботу на трассе Конья - Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу российских туристов, находившихся на отдыхе по линии туроператора "Пегас туристик". По предварительной информации, полученной в правоохранительных органах Турции, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным, полученным от посольства и туроператора, всего в автобусе находилось 32 туриста. В результате ДТП пострадали 26 россиян, одна туристка погибла.

Теги
ТурцияРоссияХакасия
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