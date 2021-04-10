{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чувашии школьник умер после урока физкультуры

По предварительным данным, у подростка были проблемы со здоровьем

ТАСС, 10 апреля. Школьник умер в Новочебоксарске в Чувашии после занятий по физкультуре, следователи начали проверку. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК по региону.

"Около 13:00 10 апреля в общеобразовательном учреждении города Новочебоксарска после занятий по физкультуре скончался 15-летний воспитанник. По данному факту следственными органами СК РФ по Чувашской Республике проводится доследственная проверка", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, у ребенка были проблемы со здоровьем. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"В ходе проверки будет установлено, мог ли мальчик по состоянию здоровья заниматься физкультурой, а также дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЧувашия
Суд арестовал бывшего министра труда Дагестана
Расул Ибрагимов обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве
Читать полностью