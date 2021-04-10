Пожар на мебельном складе в Электростали потушили

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Пожар на мебельном складе в Электростали в Подмосковье потушен. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 17:50 мск объявлена ликвидация последствий пожара", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в Промышленном проезде, дом 11, корпус 8 поступила в 21:36 мск в пятницу. Первоначальная площадь горения составила 1 тыс. кв. м, позже она выросла до 3,6 тыс. кв. м. Склад горел по всей площади. Произошло обрушение кровли на площади 2,5 тыс. кв. м, а также стен на 800 кв. м. Пожар тушили по второму (повышенному) номеру сложности.

Сведений о пострадавших нет.