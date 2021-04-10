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В Миссури при стрельбе в магазине погиб один человек

Еще трое получили ранения

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек убит, трое получили ранения в результате стрельбы в субботу в магазине в южной части штата Миссури. Как сообщил местный филиал телеканала Fox News со ссылкой на представителей полиции, подозреваемый задержан.

Правоохранители полагают, что огонь открыл местный житель, личность которого не разглашается. Он вел стрельбу из пистолета. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Власти полагают, что подозреваемый знаком с кем-то из людей, в которых стрелял. У него, предположительно, не было сообщников.

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