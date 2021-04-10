В Кировской области один человек погиб в ДТП с участием автобуса

ТАСС, 10 апреля. Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в субботу в Кировской области. Один человек погиб, еще четверо травмированы, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по региону.

ДТП произошло в 21:20 мск на 14-м км дороги Киров - Русское.

"Водитель автомобиля Chevrolet Cruze совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ. В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте, четыре человека получили травмы. Это пассажир легкового автомобиля и, предварительно, три женщины - пассажиры автобуса", - сообщила собеседница агентства.