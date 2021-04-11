В сугробе в Ухте обнаружили тело младенца

ТАСС, 11 апреля. Тело новорожденного обнаружили в сугробе на улице в городе Ухте Республики Коми. Возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК.

"10 апреля в сугробе возле гаража, расположенного по улице Дорожной города Ухты, в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти младенца. Следователями во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-разыскные мероприятия, следственные и процессуальные действия, направленные на установление матери новорожденного, а также причин, обстоятельств произошедшего.