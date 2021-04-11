В России за сутки ликвидировали 26 лесных пожаров

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сотрудники лесопожарных служб в регионах России в воскресенье тушат возгорания на площади 822 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

За прошедшие сутки в России было ликвидировано 26 лесных пожаров на площади 674 га.

"11 апреля 2021 года на территории Российской Федерации действовало 18 лесных пожаров на площади 822 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении. Борьба с огнем продолжается, задействованы 482 человека, 91 единица техники, 10 воздушных судов на мониторинге и одно воздушное судно на тушении.

По данным пресс-службы, в настоящий момент огонь зафиксирован на территории Дальнего Востока. Самое большое количество пожаров в лесном фонде зарегистрировано в Хабаровском крае. Там горят земли на площади 187 га. Крупное возгорание есть в Магаданской области - 180 га. В Еврейской автономной области горит 124 га, из них 20 га относятся к особо охраняемым природным территориям. В Амурской области пожар охватил площадь 331 га, но эти земли не относятся к лесному фонду и охраняемой зоне.

На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 38 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим действует в 8 субъектах: на всей территории Республики Хакасия, Еврейской АО, в одном микрорайоне Краснодарского края, 27 микрорайонах Забайкальского края, четырех микрорайонах Республики Алтай, 16 микрорайонах Амурской области, одном микрорайоне Хабаровского края, 20 микрорайонах Приморского края.