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СМИ: хакеры выложили в открытый доступ сведения о 1,3 млн пользователей Clubhouse

Речь, в частности, идет об именах, указанных в учетных записях, пишет портал CyberNews

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Неизвестные хакеры выложили в открытый доступ данные, касающиеся 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse. Об этом сообщил в субботу интернет-портал CyberNews.

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Информация появилась на популярном среди хакеров сетевом форуме. Речь, в частности, идет об именах, указанных в учетных записях, ссылках на фотографии пользователей, а также сведениях об их аккаунтах в других соцсетях. Кроме того, приводятся данные о том, кто пригласил пользователей в Clubhouse, когда они были зарегистрированы. Наличие этих сведений может помочь хакерам воспользоваться банковскими счетами граждан.

В пресс-службе Clubhouse пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать публикацию CyberNews.

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