В Петербурге задержали 10 человек после массовой драки со стрельбой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали 10 человек после драки со стрельбой у торгового комплекса на улице Ефимова в Санкт-Петербурге, в ходе которой пострадали двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Для отработки на причастность к указанному происшествию задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции десять граждан одного из среднеазиатских государств и северо-кавказской республики в возрасте от 16 до 32 лет", - говорится в сообщении.

После инцидента полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц либо с применением оружия").

По данным ведомства, сообщение о драке у торгового комплекса поступило в полицию в пятницу поздно вечером. Очевидцы также сообщили о стрельбе, полицейские на месте инцидента обнаружили несколько гильз и резиновые пули, однако никого из участников конфликта сразу задержать не удалось.

В субботу было установлено, что в больницу после драки с множественными травмами обращался мужчина, но он отказался давать пояснения, где получил ранения. Второй пострадавший был госпитализирован из числа задержанных с ранением.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Четырех человек задержали на основании статьи 91 УПК, решается вопрос об избрании меры пресечения еще двум мужчинам. Остальных опросили и отпустили.