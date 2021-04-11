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На атомном объекте в Иране произошла авария в распределительной электросети

Как сообщили местные власти, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет
Завод по обогащению урана в Натанзе AP Photo/Hasan Sarbakhshian
Описание
Завод по обогащению урана в Натанзе
© AP Photo/Hasan Sarbakhshian

ТЕГЕРАН, 11 апреля. /ТАСС/. Авария в распределительной электросети зафиксирована в воскресенье на атомном объекте в городе Натанзе. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Сегодня утром произошел инцидент, затронувший часть распределительной электросети объекта по обогащению [урана] "Шахид Ахмади Рошан" (Натанз), - цитирует его пресс-служба правительства страны. - К счастью, пострадавших и загрязнения [окружающей среды] нет".

По словам Камальванди, "причины происшествия выясняются, дополнительная информация будет распространена позже".

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