На атомном объекте в Иране произошла авария в распределительной электросети

ТЕГЕРАН, 11 апреля. /ТАСС/. Авария в распределительной электросети зафиксирована в воскресенье на атомном объекте в городе Натанзе. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Сегодня утром произошел инцидент, затронувший часть распределительной электросети объекта по обогащению [урана] "Шахид Ахмади Рошан" (Натанз), - цитирует его пресс-служба правительства страны. - К счастью, пострадавших и загрязнения [окружающей среды] нет".

По словам Камальванди, "причины происшествия выясняются, дополнительная информация будет распространена позже".