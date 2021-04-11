В Алтайском крае проверят обстоятельства смерти 12-летней школьницы

ТАСС, 11 апреля. Министерство образования и науки Алтайского края и уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева изучают обстоятельства смерти 12-летней школьницы лицея "Эрудит" в Рубцовске. Об этом в воскресенье сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

"После появившихся в соцсетях и ряде СМИ сообщений о скончавшийся в Рубцовске 12-летней ученице пятого класса лицея "Эрудит" уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и Министерство образования и науки Алтайского края выясняют всю необходимую информацию, запросы сделаны к руководству лицея, управлению образования города", - говорится в сообщении.

В понедельник чиновники министерства и детский омбудсмен поедут в Рубцовск, где проведут личный прием родителей учащихся лицея.

Ранее местные СМИ сообщили, что после разговора с завучем 8 апреля девочка пришла домой, ей стало плохо и она умерла.