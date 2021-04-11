В Петербурге подросток обстрелял из пневматического пистолета детей в школе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Подросток принес в школу пневматический пистолет и обстрелял учеников в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Один из учеников принес на территорию школы на улице Орджоникидзе пневматический пистолет. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции опрошена заявительница, которая пояснила, что ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу. Никто не пострадал. Пистолет у ученика изъяли преподаватели, сам подросток затем сбежал. Позже в отдел полиции его привела мать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.