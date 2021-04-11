В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в нападении на подростка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в городе Волхове в Ленинградской области двух человек по подозрению в том, что они избили, обстреляли из пневматического пистолета и подожгли 17-летнего студента колледжа, облив его горючей жидкостью, сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и области. Пострадавший сам обратился в больницу, а затем вернулся домой.

"В ходе опроса юноша пояснил, что 9 апреля около 17:00 мск он находился в гостях у своего 18-летнего знакомого, также с ним был 17-летний общий знакомый, они все вместе распивали алкоголь. Позднее в вечернее время они направились в заброшенный ангар на улице Металлургов, где употребляли токсические вещества. Между ними завязался словесный конфликт, в ходе которого двое молодых людей избили его, обстреляли из пневматического пистолета, а после облили стеклоочистителем и подожгли", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что об инциденте в полицию сообщила мать пострадавшего. Она рассказала полицейским, что ее сын пропал. В ходе проверки обращения выяснилось, что после инцидента он сам обратился в больницу, а затем сам вернулся домой.

Полицейские задержали 17-летнего подростка и 18-летнего молодого человека, у них изъяли пневматический пистолет, патроны к нему и аэрозольный баллончик. В отношении одного из них составили протокол за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя и запрещенных веществ, в отношении второго - за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Материалы проверки передали в следственное управление СК РФ по Ленинградской области, так как инцидент произошел с несовершеннолетним.