В Алтайском крае возбудили дело после смерти 12-летней школьницы

ТАСС, 11 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 12-летней ученицы лицея "Эрудит" в городе Рубцовске Алтайского края. Об этом говорится в сообщении ведомства в воскресенье.

"Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в городе Рубцовске", - говорится в сообщении. Тело ребенка обнаружили в квартире без признаков насильственной смерти, отмечают в ведомстве.

Как сообщалось ранее, детский омбудсмен региона Ольга Казанцева и краевое министерство образования изучают обстоятельства смерти ребенка. В понедельник чиновники министерства и Казанцева поедут в Рубцовск, где проведут личный прием родителей учащихся лицея. Ранее местные СМИ сообщили, что после разговора с завучем 8 апреля девочка пришла домой, ей стало плохо и она умерла.