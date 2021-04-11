Трое детей пострадали при обрушении стены заброшенного дома под Курском

ТАСС, 11 апреля. Следователи начали проверку после обрушения стены заброшенного здания в Дмитриевском районе Курской области, в результате которого пострадали трое детей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил представитель следственного управления СК по Курской области Дмитрий Варшавец.

"Начата доследственная проверка по факту [обрушения стены] в Дмитриевском районе, там один ребенок в больнице, жизни двух других детей ничего не угрожает, во всяком случае предварительно", - сообщил Варшавец.

По данным местных СМИ, в момент обрушения дети играли на площадке возле заброшенного дома. Сильнее всех пострадал 13-летний мальчик, его с помощью санитарной авиации транспортировали из Дмитриевской ЦРБ в областную клиническую больницу. Он находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, остальные двое детей проходят лечение в ЦРБ.