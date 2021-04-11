По делу о мошенничестве с тендерами в "Ростелекоме" прошла выемка документов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Силовики провели выемку документов в ПАО "Ростелеком" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с тендерами в компании. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, в деле могут появиться новые фигуранты.

"В офисе "Ростелеком" в Москве прошла выемка документов. После их изучения в деле должны появиться новые фигуранты. Сотрудники ФСБ проверяют деятельность "Ростелекома" по нескольким основным контрактам, где тендеры выигрывали дочерние и аффилированные фирмы", - рассказал собеседник агентства.

В конце марта источник ТАСС сообщал, что правоохранители при оперативном сопровождении ФСБ в рамках дела о мошенничестве с тендерами в компании провели обыски в загородном доме замдиректора макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Александра Варева, который был позже допрошен следователями и остался в статусе свидетеля. Представляющий его интересы адвокат Александр Карабанов от каких-либо комментариев отказался.

Уголовное дело о мошенничестве находится в производстве Главного следственного управления СК РФ. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

По данным источника ТАСС, следствие считает, что аффилированные с "Ростелекомом" фирмы завышали объемы выполненных работ и выставляли подложные счета в рамках участия в тендерах. По его словам, "кураторы" из "Ростелекома" закрывали глаза на противоправные действия при утверждении тендеров, а полученную сверхприбыль делили между собой.

Басманный суд Москвы ранее в рамках дела о мошенничестве отправил в СИЗО до середины мая бизнесмена Андрея Шмитько, главу департамента АО "Ай-теко" Игоря Колпакова и руководителя управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГКУ Москвы "Информационный город" Олега Филимонова. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).