СМИ: вооруженный мужчина забаррикадировался в номере в отеле на Гавайях и открыл стрельбу

ТАСС, 11 апреля. Вооруженный мужчина в субботу забаррикадировался в своем номере в отеле Kahala Hotel & Resort в городе Гонолулу (штат Гавайи, США) и открыл стрельбу по сотрудникам службы безопасности отеля. Об этом сообщил местный телеканал Hawaii News Now со ссылкой на полицию и заявление отеля.

"Этим вечером один из постояльцев забаррикадировался в одном из номеров отеля Kahala. Наши сотрудники службы безопасности и правоохранительные органы эвакуировали гостей и сотрудников с близлежащей территории, все находятся в укрытии", - приводит телеканал заявление гостиницы.

По данным полиции, стрелявший забаррикадировался в номере на четвертом этаже. Постояльцы, проживающие рядом с комнатой нападавшего, были эвакуированы, остальных просят оставаться в фойе.

Представитель полиции Гонолулу Брайан Линч сообщил журналистам, что злоумышленник выстрелил через дверь несколько раз. Пострадавших нет.

Подчеркивается, что злоумышленник находится в номере один. По предварительным сообщениям, он является военнослужащим.