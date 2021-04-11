В Новосибирске возник пожар в частном доме

ТАСС, 11 апреля. В частном секторе в Первомайском районе Новосибирска возник пожар, открытое горение ликвидировали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения реагировали в 16:36 (12:36 мск) по сообщению о возгорании в частном доме на улице Нарвской в Первомайском районе Новосибирска. В течение шести минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова", - сообщил представитель ведомства.

В главке МЧС добавили, ​​​​что для ликвидации открытого горения и недопущения дальнейшего распространения огня на соседние жилые строения потребовалась чуть менее часа. В ведомстве уточнили, что горел один частный дом на двух хозяев, разной этажности. Пострадавших нет. Площадь возгорания пока не сообщается.

В новость внесены изменения (15:04 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.