В ОАЭ арестовали пользователя TikTok, наложившего на видео из Дубая звуки выстрелов

ТАСС, 11 апреля. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) арестован гражданин Бангладеш, который снял видео на одной из городских парковок в Дубае, наложил звуки выстрелов и криков людей и опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok. Об этом в воскресенье на сайте сообщает газета Gulf News.

По информации издания, 34-летнему бангладешцу, который живет в Дубае, на первом слушании по делу предъявлены обвинения по статье 28 закона о борьбе с киберпреступлениями ОАЭ, которая запрещает публиковать фото и видео, угрожающие национальной безопасности и общественному порядку.

Видео получило широкое распространение в TikTok, после чего полиция нашла мужчину и задержала его. Он работал в Дубае официантом.

На допросе мужчина признался в том, что опубликовал соответствующее видео. Его страница в TikTok была заблокирована. Следующее слушание по делу запланировано на май.

В августе 2018 года Объединенные Арабские Эмираты внесли поправки в закон о борьбе с киберпреступлениями, принятый в 2012 году. За нарушение статьи 28 теперь может грозить тюремное заключение и штраф в размере до миллиона дирхамов (более 20 млн рублей).