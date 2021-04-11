В ХМАО арестовали мужчину, который наехал на полицейского и вез его на капоте машины

ТАСС, 11 апреля. Житель города Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) заключен под стражу после того, как в состоянии алкогольного опьянения он на машине совершил наезд на полицейского и более километра вез его на капоте на высокой скорости. Об этом сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК по региону.

"Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего жителя города Мегион по факту наезда на сотрудника полиции <…> По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В нем уточняется что дело поставлено на контроль центрального аппарата СК РФ.

Ранее сообщалось, что в полночь 2 апреля пьяный мужчина, лишенный прав на управление автомобилем, совершил наезд на полицейского и провез его на капоте машины более километра на высокой скорости. После остановки автомобиля он оказал сопротивление при задержании. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 ("Применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти") и ст. 264.1 ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") УК РФ.