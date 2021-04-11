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В Ленобласти на станции из цистерны разлилось около 3 тонн мазута

Инцидент произошел на станции Выборг-Товарный

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Около 3 тонн мазута разлилось на железнодорожной станции в Выборге в Ленинградской области, по факту инцидента начата проверка. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, на железнодорожные пути станции произошла утечка мазута - около 3 тонн - при переливе его из цистерны в котельную депо", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, инцидент произошел на станции Выборг-Товарный. В настоящее время разлив ликвидируют спасатели и сотрудники железной дороги.

В ходе проверки прокуратура намерена оценить работу ответственных работников станции.

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