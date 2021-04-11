В Москве три торговых центра проверяют после сообщений о "минировании"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Три торговых центра в разных районах Москвы проверяют из-за анонимных сообщений о "минировании", сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"После анонимных звонков о "минировании" проверяются три торговых центра в различных районах столицы", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".