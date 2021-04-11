Микроавтобус опрокинулся на трассе в Башкирии

УФА, 11 апреля. /ТАСС/. Пассажир погиб в результате опрокидывания микроавтобуса Toyota Hiace на трассе в Башкирии. Всего в транспортном средстве находились семеро человек, остальные госпитализированы, сообщила пресс-служба госкомитета региона по ЧС в воскресенье.

"Сегодня около 18:00 (16:00 мск) в Белорецком районе республики на 209-м км трассы республиканского значения Уфа - Инзер - Белорецк, произошел съезд в кювет и опрокидывание частного микроавтобуса Toyota Hiace. В автомобиле находилось семеро человек, включая водителя. Одна из пострадавших от полученных травм скончалась в машине скорой помощи, остальные доставлены в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Для деблокации пассажиров из микроавтобуса потребовалась помощь спасателей, добавили в пресс-службе.