В Уфе ликвидировали открытое горение кровли административного здания

УФА, 11 апреля. /ТАСС/. Открытое горение кровли административного здания в Уфе ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в воскресенье.

"В тушении задействовано 48 человек и 17 единиц техники личного состава МЧС России. На месте пожара находится заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Виталий Барзайкин. Пожар локализован на площади 400 кв. м в 17:37 мск. Открытое горение ликвидировано в 17:58 мск. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить экспертам испытательной пожарной лаборатории и дознавателю МЧС России", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15:53 мск, на момент прибытия спасателей горела кровля административного здания размерами 70 на 25 м. Из зоны возгорания эвакуировано 30 человек. Согласно информации из открытых источников, в здании находятся автосервисы, хостел и торговые организации.