В Мексике семеро полицейских предстали перед судом по обвинению в похищении людей

МЕХИКО, 11 апреля. /ТАСС/. Суд в штате Халиско признал обоснованными обвинения в похищении людей при отягчающих обстоятельствах, предъявленные прокуратурой группе сотрудников полиции из муниципалитета Акатик. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Televisa.

В качестве меры пресечения в отношении семерых обвиняемых было избрано заключение под стражу на один год. Если суд признает их виновными, то им будут грозить длительные сроки лишения свободы.

По версии надзорного ведомства, полицейские участвовали в похищении пятерых членов одной семьи, в том числе полуторагодовалого ребенка. Молодые люди пропали в конце марта, когда на собственном автомобиле возвращались из Мехико в Гвадалахару, столицу Халиско. Власти региона привлекли к их поиску порядка 200 сотрудников правоохранительных органов. Обнаружить исчезнувших живыми удалось 9 апреля.

В конце марта большой резонанс в Мексике получила гибель мигрантки из Сальвадора при задержании сотрудниками полиции в городе Тулум в южном штате Кинтана-Роо. Согласно официальным данным, к ее смерти привел перелом шейного позвонка, вызванный чрезмерным применением силы. Этот случай послужил поводом для массовых акций протеста, сопровождавшихся столкновениями с полицией.

В начале апреля четверо полицейских из Тулума стали фигурантами уголовного дела. В случае вынесения обвинительного приговора они могут провести в исправительных учреждениях несколько десятков лет.