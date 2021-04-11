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Сообщения о минировании трех ТЦ в Москве оказались ложными

Специалисты не обнаружили взрывных устройств

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Специалисты не нашли взрывных устройств в трех торговых центрах в столице, которые якобы были заминированы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Все объекты проверены, информация о минировании не подтвердилась", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что три торговых центра в разных районах Москвы проверяют после анонимных звонков о заложенных в них взрывных устройствах.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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