Вылетевший в Петербург самолет возвращается в Сочи из-за возможной разгерметизации кабины

КРАСНОДАР, 11 апреля. /ТАСС/. Экипаж самолета авиакомпании Azur Air, вылетевшего из Сочи в Санкт-Петербург, принял решение о возвращении в аэропорт отправления из-за возможной разгерметизации кабины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"После взлета по маршруту Сочи - Пулково [экипаж] сообщил о разгерметизации кабины. Ожидаемое время: 22:05 мск в аэропорту Сочи", - сообщили в пресс-службе, отметив, что на борту находятся 190 пассажиров.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, самолет вылетел в 20:49 мск. Рейс выполняется на самолете Boeing 737-8.