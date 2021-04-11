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Вылетевший в Петербург самолет возвращается в Сочи из-за возможной разгерметизации кабины

На борту находятся 190 пассажиров

КРАСНОДАР, 11 апреля. /ТАСС/. Экипаж самолета авиакомпании Azur Air, вылетевшего из Сочи в Санкт-Петербург, принял решение о возвращении в аэропорт отправления из-за возможной разгерметизации кабины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"После взлета по маршруту Сочи - Пулково [экипаж] сообщил о разгерметизации кабины. Ожидаемое время: 22:05 мск в аэропорту Сочи", - сообщили в пресс-службе, отметив, что на борту находятся 190 пассажиров.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, самолет вылетел в 20:49 мск. Рейс выполняется на самолете Boeing 737-8.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКраснодарский край
Самолет Azur Air, экипаж которого сообщил о разгерметизации кабины, сел в аэропорту Сочи
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Самолет Azur Air, экипаж которого сообщил о разгерметизации кабины, сел в аэропорту Сочи
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