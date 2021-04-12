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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

Подземные толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщается в понедельник на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Очаг залегал на глубине 59 км, эпицентр находился в 101 км от Петропавловска-Камчатского", - уточняется в сообщении.

По информации Единой дежурной диспетчерской, жители краевой столицы Камчатки и Вилючинска ощущали подземные толчки силой до трех баллов. Жертв и разрушений в результате сейсмособытия нет.

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