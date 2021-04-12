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AFP: на Гаити похитили группу католических церковнослужителей

По сведениям агентства, злоумышленники требуют выкуп в размере $1 млн

ТАСС, 12 апреля. По меньшей мере семь священнослужителей католической церкви, в том числе двое граждан Франции, были похищены утром в воскресенье в городе Куа-де-Буке в центральной части Гаити. Об этом со ссылкой на представителя местной церкви сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его сведениям, злоумышленники требуют выкуп в размере $1 млн. Полиция подозревает, что к похищению может быть причастна действующая в этой местности вооруженная группировка.

В посольстве Франции пока не прокомментировали эту информацию, указывает AFP.

Как поясняет агентство, в последние месяцы в Порт-о-Пренсе и окрестностях участились случаи похищения людей с целью выкупа, что, как отмечается, свидетельствует об усилении влияния вооруженных банд на территории страны.

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