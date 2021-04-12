Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 4,5 км. Об этом сообщается в релизе пресс-службы Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 4,5 км", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, пепловый шлейф распространился к северо-востоку от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. В близлежащем городе Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, ощущался легкий запах сероводорода. Угрозы для населения нет. Звонков и жалоб от людей не поступало.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.