В Москве арестовали еще двух экс-налоговиков по делу о взятках в особо крупном размере

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Суд в Москве отправил в СИЗО на два месяца бывшего государственного налогового инспектора ИФНС России №15 Владимира Купцова и бывшего старшего государственного налогового инспектора ИФНС России №26 Михаила Александрова. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

"В ходе допроса [в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве] бизнесмен из Санкт-Петербурга Мартинсон Даниил Юрьевич дал признательные показания о том, что передавал на протяжении длительного времени двум столичным инспекторам - Александрову и Купцову - взятки в особо крупном размере. Бывшие инспекторы уже арестованы одним из столичных судов, один из задержанных также заявил о сотрудничестве со следствием", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Хамовнического суда Москвы ТАСС уточнили, что обвиняемым избрана мера пресечения до конца мая. Ранее Хамовнический суд арестовал главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 Мурата Мурадова по обвинению в получении взятки в крупном размере, в чем налоговик уже признал вину.

По данным источника, во всех материалах уголовных дел в отношении арестованных налоговиков упоминается бизнесмен из Санкт-Петербурга Даниил Мартинсон, которого в июле прошлого года Басманный суд Москвы отправил под домашний арест. Он обвиняется в даче взятки в крупном размере (ст. 291 УК РФ). Согласно данным из открытых источников, деятельность индивидуального предпринимателя Мартинсона связана со столичным такси, а также арендой в Москве легковых автомобилей с водителем.

Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве предполагает активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, полученного в результате совершенного преступления. В то же время лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.