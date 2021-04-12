Полиция сообщила, что четыре человека ранены в ходе стрельбы в Сиэтле

ТАСС, 12 апреля. По меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в воскресенье в городе Сиэтл (штат Вашингтон).

"Полиция отреагировала на [сообщение о] стрельбе <...> примерно в 15:25 (01:35 мск). На данный момент есть информация о четырех пострадавших", - говорится в сообщении местного полицейского управления в Twitter.

По сведениям местного подразделения телекомпании CBS, среди пострадавших есть двухлетний ребенок, он находится в критическом состоянии, состояние троих раненых мужчин оценивается как удовлетворительное, они госпитализированы.

Мотивы стрельбы устанавливаются.