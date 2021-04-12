На складе отходов от деревообработки в Биробиджане произошел пожар

ТАСС, 12 апреля. Пожар площадью 5 тыс. кв. м ликвидируют сотрудники МЧС на складе отходов от деревообработки в Биробиджане. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

"32 сотрудника МЧС России задействованы в ликвидации пожара в областном центре. К тушению привлечены около 10 единиц пожарной техники, специальная инженерная техника - экскаватор. В настоящий момент пламя локализовано, общая площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м, но перехода огня на объекты экономики и жилые дома не допущено", - говорится в сообщении.

Заместитель начальника территориального управления МЧС Константин Воронцов разъяснил, что работы по тушению осложнила безводность района. Пожарным пришлось проложить рукавные линии до ближайших водоисточников протяженностью свыше 1,5 км. Для усиления привлечены резервные пожарно-спасательные караулы. Инспекторы госпожнадзора выясняют обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что сообщение о горении отходов деревообработки на открытой площадке поступило более 17 часов назад, все это время пожарные работают на месте.