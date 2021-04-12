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В центре Москвы сотрудник МГЮА избил майора Вооруженных сил РФ

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан и признался в содеянном

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Лаборант Московской государственной юридической академии избил майора Вооруженных сил РФ в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"От майора поступило заявление, что в субботу вечером на Большой Садовой к нему подошел мужчина и внезапно несколько раз ударил по голове, сломав ему нос и причинив сотрясение мозга. Подозреваемый оперативно задержан, им оказался работающий в МГЮА лаборант", - рассказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Подозреваемый был задержан в воскресенье, он признался в содеянном. Его отпустили под подписку о невыезде.

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