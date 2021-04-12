В Петербурге СК возбудил дело в отношении подростка, устроившего стрельбу в школе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении 15-летнего подростка, который в субботу устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего ученика 9-го класса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, своими действиями школьник создал угрозу для жизни и здоровья других учеников. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга, по факту стрельбы также начата проверка в учебном заведении. Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить обеспечение безопасности в школе.

Ранее в главке МВД по городу и Ленинградской области сообщали, что в субботу подросток принес пневматический пистолет в школу на улице Орджоникидзе и несколько раз выстрелил в учеников. В результате инцидента никто не пострадал. Пистолет у подростка отняли преподаватели, сам он сбежал, однако позже мать привела его в отделение полиции.