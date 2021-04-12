Чиновник Главного управления капстроительства Поморья подозревается в халатности

АРХАНГЕЛЬСК, 12 апреля. /ТАСС/. Должностное лицо государственного казенного учреждения Архангельской области "Главное управление капитального строительства" подозревается в халатности. Он подписал документы о приемке работ при строительстве детсада в Котласе, которые не были выполнены, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица государственного казенного учреждения Архангельской области "Главное управление капитального строительства", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год подозреваемый при осуществлении контроля за выполнением работ при строительстве детского сада в Котласе в рамках региональной госпрограммы "Развитие образования и науки Архангельской области" и нацпроекта "Демография" должным образом не проверил соответствие выполненных подрядной организацией работ требованиям законодательства РФ и проектно-сметной документации и подписал акт о приемке. В результате администрация провела полную оплату работ, часть из которых была не выполнена, это повлекло причинение крупного ущерба в размере не менее 1,7 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России "Котласский". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального управления СК.