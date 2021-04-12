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В центре Петербурга четыре человека пострадали в массовой драке

В полицию для разбирательства доставили около 20 человек
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Массовая драка произошла в центре Санкт-Петербурга в понедельник утром у ночного клуба, в результате инцидента четыре человека госпитализированы с ножевыми ранениями, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В 04:46 мск в полицию Центрального района поступило сообщение о групповом конфликте у дома номер 28/30 по Садовой улице. В результате инцидента травмы получили четверо мужчин - с ножевыми ранениями в состоянии различной степени тяжести они были госпитализированы", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в полицию после драки доставили около 20 человек для разбирательства. По данным полиции, в драке участвовали посетители ночного клуба, конфликт между ними произошел из-за женщины.

По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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