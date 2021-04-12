На Ставрополье задержали главу Аксайского района Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апреля. /ТАСС/. Глава Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко задержан, у него проходят обыски, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Глава Аксайского района Виталий Борзенко задержан. У него проводятся обыски", - сказал собеседник агентства, не сообщив, с чем связаны обыски.

Собеседник добавил, что Борзенко задержан в Кисловодске, в настоящее время его доставляют в Ростов-на-Дону для избрания меры пресечения.

По данным источника в силовых структурах, глава Аксайского района подозревается в махинациях с землей, вместе с ним задержаны еще шесть человек. В отношении Борзенко возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

"Вместе с главой Аксайского района Борзенко были задержаны еще шесть человек. Причина задержания - махинации с землей. В отношении Борзенко возбуждены уголовные дела по статьям 210, 159, 285 УК РФ", - сообщил источник, добавив, что в отношении остальных задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств.

В настоящий момент ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

В пресс-службе администрации района ТАСС сообщили, что не обладают информацией о задержании и обысках в администрации. "Не видели никаких обысков", - сказали в пресс-службе.

В приемной главы администрации района ТАСС уточнили, что Борзенко с понедельника находится в отпуске.

Виталий Борзенко возглавляет Аксайский район с 1994 года.