Подозреваемого в убийстве собаки священника Мурманской епархии отстранили от службы

МУРМАНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Глава Мурманской епархии митрополит Митрофан отстранил от проведения богослужений священника из Апатитов, которого подозревают в убийстве собаки. Об этом в понедельник сообщил ТАСС пресс-секретарь митрополита Павел Кондратьев.

Инцидент произошел на горнолыжном склоне в Кировске, недалеко от Апатитов, в конце прошлой недели. По словам очевидцев, стрелять в собаку мог настоятель апатитского храма, который жаловался, что собака лаяла на него и его детей.

"Глава Мурманской епархии митрополит Митрофан отстранил подозреваемого от совершения богослужений и исполнения всех пасторских обязанностей. Также было принято решение о проведении собственного расследования. В Апатиты был отправлен секретарь епархиального управления протоиерей Андрей Амелин", - сообщил ТАСС Кондратьев.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, в связи со случившимся проводится проверка. "По результатам проверки будет принято решение. На место выезжали, тело собаки изъято для проведения экспертизы", - сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

В епархии отметили, что окончательное решение о дальнейшей судьбе священника из Апатитов правящий архиерей примет после объявления итогов полицейской проверки.

Глава региона Андрей Чибис также поднял эту тему в понедельник на оперативном совещании в местном правительстве и поручил своему заместителю взять это дело под личный контроль.