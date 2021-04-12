Суд арестовал 14 человек за попытку теракта в отделе полиции в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Ессентукский городской суд заключил под стражу 14 человек, которые организовали запрещенное религиозное объединение и планировали устроить взрыв в отделе полиции на Ставрополье, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд арестовал всех фигурантов дела", - сказал собеседник агентства.

СК РФ сообщало ранее, что возбуждено уголовное дело в отношении 14 человек, которые, в зависимости от роли каждого, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 (организация и участие в деятельности экстремистской организации, приготовление к совершению террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, Тимурлан Гогуев в 2017 году в Кисловодске организовал международное религиозное объединение, запрещенное на территории РФ, в которое вошли все остальные фигуранты дела. Они регулярно собирались, общались, вербовали новых участников, распространяли религиозную литературу. Участники объединения Даниил Камнев с сожительницей Сабили Мамедовой 5 апреля 2021 года планировали устроить взрыв административного здания ОМВД России по Кисловодску.