Площадь пожара в Невской мануфактуре в Петербурге выросла до 1,5 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге выросла с 200 до 1,5 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в главке МЧС по городу.

"Площадь возгорания - 1,5 тыс. кв. м", - сказал представитель ведомства.

По данным ведомства, горение наблюдается на четвертом и пятом этажах здания. Пожар тушат более 100 человек и почти 30 единиц техники.

Ранее в ведомстве сообщали, что в понедельник днем на Октябрьской набережной, 50, произошел пожар в производственном здании. Первоначально площадь возгорания оценивалась в 200 кв. м. Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности.

По данному адресу размещается комплекс построек Невской мануфактуры - фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон". Он является объектом культурного наследия регионального значения. Временем основания построек значится вторая половина XIX века. Сейчас в здании расположен бизнес-центр.