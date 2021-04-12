{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Площадь пожара в Невской мануфактуре в Петербурге выросла до 1,5 тыс. кв. м

Ранее она составляла 200 кв. м
© Максим Григорьев/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге выросла с 200 до 1,5 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в главке МЧС по городу.

"Площадь возгорания - 1,5 тыс. кв. м", - сказал представитель ведомства.

По данным ведомства, горение наблюдается на четвертом и пятом этажах здания. Пожар тушат более 100 человек и почти 30 единиц техники. 

Ранее в ведомстве сообщали, что в понедельник днем на Октябрьской набережной, 50, произошел пожар в производственном здании. Первоначально площадь возгорания оценивалась в 200 кв. м. Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности.

По данному адресу размещается комплекс построек Невской мануфактуры - фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон". Он является объектом культурного наследия регионального значения. Временем основания построек значится вторая половина XIX века. Сейчас в здании расположен бизнес-центр.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
Пожарный погиб при тушении возгорания в здании Невской мануфактуры в Петербурге
Как сообщил источник, ранее с ним была утрачена связь
Читать полностью