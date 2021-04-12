При тушении пожара в здании Невской мануфактуры в Петербурге пострадали двое пожарных

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Двое пожарных пострадали при тушении пожара, охватившего 1,5 тыс. кв. м здания Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, при тушении пожара пострадали двое пожарных, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

При этом в пресс-службе МЧС России сообщили, что из здания эвакуированы 40 человек. "Из них двое госпитализированы", - сказали в ведомстве.

Тушение пожара осложняется сильным ветром и быстрым распространением огня по деревянным перекрытиям. На месте пожара работает лаборатория ГУ МЧС России по замерам предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В МЧС сообщили, что к вылету подготовлен пожарный вертолет Ка-32.

Городская прокуратура инциировала проверку в связи с инцидентом. На место выехал прокурор Невского района города Санкт-Петербурга Виктор Винецкий.