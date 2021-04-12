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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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Площадь пожара в здании Невской мануфактуры в Петербурге выросла до 4 тыс. кв. м

Возгоранию присвоили пятый ранг сложности
© Валентин Егоршин/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге увеличилась с 1,5 тыс. до 4 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Площадь пожара составляет 4 000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что из-за угрозы обрушения пожарных отвели на безопасное расстояние.

Информация о пожаре поступила в 12:35 мск. Ему присвоен максимальный (пятый) ранг сложности. Кровля и межэтажные перекрытия в горящем здании Невской мануфактуры рухнули. Из здания эвакуированы 40 человек, из них двое пострадали и доставлены в больницу. По данным источника в экстренных службах, при тушении пострадали двое пожарных, у них ожоги 40-50% поверхности тела, еще один пожарный погиб.

Тушение пожара осложняется сильным ветром и быстрым распространением огня по деревянным перекрытиям. Прокуратура Петербурга начала проверку.

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РоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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